Serviceunternehmen mietet 1.500 m² Lager- und Büroflächen in Maintal

Alles klar! - ein bundesweit tätiges Serviceunternehmen aus der Veranstaltungsbranche - mietet etwa 1.500 m² Lager- und Büroflächen in Maintal an. Der neue Standort des Unternehmens befindet sich in der Honeywellstraße, unweit der Anschlussstelle Hanau-West zur BAB 66, dem sogenannten Rhein-Main-Schnellweg. Die moderne Immobilie, welche durch die Immobilienmakler von Immolox vermittelt wurde, liegt östlich von Frankfurt am Main. Vermieter der Liegenschaft ist ein institutioneller Investor.

