Serviced Apartment-Projekt im Quartier Belvedere Central begeht Gleichenfeier in Wien

Das Serviced Apartment-Projekt QBC 6.2 im neuen Stadtquartier rund um den Wiener Hauptbahnhof geht in die Zielgerade: Eigentümer Corestate Capital Holding S.A und der Bauträger Strauss & Partner Development GmbH feierten am 12. Juni gemeinsam mit Josef Kaindl, Bezirksvorsteher-Stellvertreter von Favoriten und rund 150 Gästen die Dachgleiche in der Karl-Popper-Straße 6.

.