Serviced-Apartment-Marke Stayery feiert Debüt in Süddeutschland

Die expandierende Serviced-Apartment-Marke Stayery eröffnet ihr erstes Haus in Süddeutschland. Stayery hat einen Mietvertrag für das „Kienzle Areal“ mit 153 Einheiten in zentraler Lage an der Mercedesstraße 9 in Stuttgart-Bad Cannstatt abgeschlossen. Damit setzt die Serviced-Apartment-Marke den Wachstumskurs weiter fort und hat nun neben den offenen Häusern in Berlin und Bielefeld weitere 500 Apartments an fünf Standorten in der Pipeline.

.