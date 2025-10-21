Serviced Apartment-Betreiber mietet 2.600 m² im Frankfurter Ostend

Im Rahmen der Unternehmensexpansion suchte ein Serviced Apartment-Betreiber geeignete Flächen zur Eröffnung eines Standorts in Frankfurt. Aengevelt vermittelt dazu einen langfristigen Mietvertragsabschluss über rd. 2.600 m² Büroflächen im Frankfurter Ostend, die zu hochwertigen Serviced Apartments umgebaut werden. Eine Eröffnung ist für Ende 2026 / Anfang 2027 geplant. Vermieter ist eine Eigentümergemeinschaft.

.

„Das Frankfurter Ostend ist ein etablierter und gefragter Bürostandort mit einer Reihe namhafter Unternehmen. So hat Aengevelt hier u.a. Anfang des Jahres 1&1 auf rd. 3.700 m² in dem Bürogebäude “Dock 2.0“ in der Lindleystraße angesiedelt. Auf der anderen Seite gibt es an diesem Standort einen signifikanten Bedarf an Serviced Apartments bei gleichzeitig unzureichendem Angebot. Vor diesem Hintergrund empfahl sich für die von uns nun vermittelten Flächen, die in ihrem aktuellen Zustand angesichts des starken Flächenwettbewerbs im Ostend nicht marktfähig waren, aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten die Umnutzung zu gewerblichem Wohnen. Entsprechend sprachen wir gezielt führende Anbieter in dem Segment der Serviced Apartment-Betreiber an. Der daraus resultierende langfristige Mietvertragsabschluss schafft eine klassische win-win-Situation für Mieter und Eigentümer“, erläutert Stephan Gödeke , Vermietungsexperte von Aengevelt Frankfurt.