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10. April 2026
10. April 2026
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Serielles Bauen als Antwort auf die Schulbaukrise
Marode Gebäude und steigende Schülerzahlen prägen den Schulalltag in Deutschland. Dank vorgefertigter Module und verkürzter Bauzeit könnten Serielle Ansätze jetzt helfen – kostengünstig und ohne an Vielfalt einzubüßen.
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