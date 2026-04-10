Cookie Fehler:

Cookies sind in Ihrem Browser deaktiviert. Um alle Funktionen z.B. das Login nutzen zu können, müssen Cookies aktiv sein. Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser.

Immobilien-Nachrichten » Bildungsimmobilien
   
    Drucken Drucken  Diesen Artikel zu den Favoriten hinzufügen Favoriten

Trendreport Bildungsbau 2025

Serielles Bauen als Antwort auf die Schulbaukrise

Marode Gebäude und steigende Schülerzahlen prägen den Schulalltag in Deutschland. Dank vorgefertigter Module und verkürzter Bauzeit könnten Serielle Ansätze jetzt helfen – kostengünstig und ohne an Vielfalt einzubüßen.

[…]