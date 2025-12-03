Cookie Fehler:

Plattenbau 2.0

Serieller Holzbau in Berlin: Gropyus senkt Kosten und Bauzeit deutlich

In Berlin-Lichtenberg entsteht aktuell eines der größten seriellen Holzbauprojekte Deutschlands: 158 Mietwohnungen entwickelt die Vonovia-Tochter Buwog gemeinsam mit dem Holzbauspezialisten Gropyus in der Schlichtallee. Das Vorhaben dient als Pilot, wie industrialisierte Holzbauweise Kosten senken und Bauprozesse beschleunigen kann. Gestern informierte sich Dr. Olaf Joachim, Staatssekretär im Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung

[…]
Fotos: Vonovia/Offenblende; Fotografin: Kerstin Vihman

