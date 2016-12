SeniVita Social Estate unterfüttert erste Prognosen für 2017

Prognosen real unterfüttert: Anfang Dezember hatte der Vorstand der SeniVita Social Estate erklärt, in 2017 mit der Errichtung von acht bis neun Pflegeeinrichtungen starten zu wollen. Noch vor Jahresultimo wurden die Weichen für zwei Vorhaben konkret gestellt. Die Bayreuther haben im niederbayerischen Niederaichbach und im unterfränkischen Königsberg zwei Grundstücke erworben, auf denen insgesamt 96 Pflegewohnapartments geplant sind. Der Baustart ist für beide Objekte für das erste Halbjahr avisiert. Zumindest Niederaichbach soll bereits ein Jahr später bezugsfertig sein.

Die SeniVita Social Estate will ab 2017 peu-á-peu steigende Gewinnzahlen bilanzieren. Zum Ende des dritten Quartals 2016 lag die Gesamtleistung bei 33,1 Millionen Euro (Vorjahr: 4,2 Millionen Euro). Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich innerhalb der Neunmonatsfrist auf eine Million Euro, was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einer Steigerung um 3,8 Millionen Euro entspricht. Die SeniVita Social Estate sieht sich damit in ihrem Konzept der „Altenpflege 5.0“ bestätigt, das zunächst über den Bau und Verkauf von Pflegewohnanlagen und /oder -apartments vorangetrieben wird. Langfristig steht darüber hinaus eine Vermietung existenter Einrichtungen aus dem Bestand der Gesellschaft und der Eintritt in Franchise-Konzepte auf der Agenda.