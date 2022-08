Seniorenwohnen: Kostenentwicklung ist größte Herausforderung

Der stetig steigende Bedarf an Neubauten und das hohe Alter des Immobilienbestands werden in den nächsten Jahren zu einem steigenden Sanierungsbedarf und in Folge zu höheren Mieten bei Immobilen des Betreuten Seniorenwohnens führen. Entsprechend sehen die Marktakteure in der Kostenentwicklung die größte Herausforderung für die Zukunft des Betreuten Wohnens. Dies sind erste Erkenntnisse aus der zweiten Marktstudie Betreutes Seniorenwohnen vom Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA) und der BFS Service GmbH, deren Ergebnisse am 13. September 2022 auf dem 3. Kongress Betreutes Seniorenwohnen in Leipzig präsentiert werden.

.

Im Rahmen der Studie haben BFS Service GmbH und KDA Marktteilnehmer im Bereich Betreutes Seniorenwohnen befragt und dabei u.a. strukturelle Daten erhoben und ausgewertet. Die Studienergebnisse lassen Rückschlüsse darauf zu, wer die bestehenden Angebote in welcher Form nutzt, welche Angebotsstruktur sich am besten vermarkten lässt, welche Wohnungsgrößen am stärksten nachgefragt werden und welche Betreuungsformen angeboten werden. Auch wenn sich, wie die Studie zeigt, die Nachfrage nach Betreutem Wohnen insgesamt auf einem sehr hohen Niveau bewegt, nehmen rund 9 Prozent der Marktteilnehmer in bestimmten Regionen bereits eine Sättigung der Nachfrage wahr.



Die Umfrageergebnisse unterstreichen den hohen Bedarf nach Sanierungen und Neubauten. 57 Prozent der Immobilien sind älter als 20 Jahre und werden in den nächsten Jahren sanierungsbedüftig. In 30 Prozent der Fälle liegt die letzte Renovierung bereits mehr als 10 Jahre zurück. Dies wird einen hohen Finanzierungsbedarf nach sich ziehen, welcher sich in steigenden Mieten niederschlagen wird.