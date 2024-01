Seniorenwohnanlage The Flag Dülmen termingerecht fertig

Dülmen ist um 50 seniorengerechte Wohneinheiten reicher. Die Porr Hochbau West hat das im März 2022 gestartete Projekt im Zentrum der nordrhein-westfälischen Stadt termingerecht an das Unternehmen The Flag Senior übergeben. Beide Unternehmen kooperieren auch bei einem weiteren Projekt [wir berichteten].

