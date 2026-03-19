ESG-konformer Neubau
Seniorenresidenz Barkhausen: Swiss Life AM und Cureus machen ersten Deal
Swiss Life Asset Managers baut sein Engagement im Healthcare-Segment weiter aus und sichert sich für seinen Swiss Life ESG Health Care Germany-Fonds eine moderne Seniorenresidenz in Porta Westfalica. Verkäufer der in 2023 fertiggestellten Seniorenresidenz ist Projektentwickler Cureus, der die Transaktion zur Liquiditätssteuerung und zur Weiterentwicklung seines Portfolios nutzt. Der Neubau im energieeffizienten KfW-40-Standard ist langfristig vermietet und stärkt das ESG-Profil des Fonds.
Cureus und Swiss Life Asset Managers planen den Eigentumsübergang noch für das erste Quartal 2026. Mit Übergang wird die Compassio Seniorenresidenz Barkhausen in das Portfolio des Fonds Swiss Life ESG Health Care Germany V S.C.S., SICAV-SIF eingebracht. „Über diese erste Transaktion mit dem Team von Swiss Life Asset Managers freuen wir uns sehr“, sagt Christin M. Büttner, Mitglied der Geschäftsleitung von Cureus. „Unsere Vertriebserfolge an verschiedene institutionelle Investoren in den letzten Wochen fassen wir als Beleg dafür auf, dass unsere modernen und energetisch höchst effizienten Neubauimmobilien den hohen Anforderungen dieser spezialisierten Marktakteure entsprechen. Unser Dank gilt allen an dieser Transaktion Beteiligten für die professionelle Umsetzung. Neben der Platzierung von Standorten im Einzelvertrieb setzen wir auch immer wieder auf den Verkauf kompletter Standorte oder ganzer Portfolien, um zusätzliche Liquidität zu generieren und damit die Entwicklung weiterer Pflegestandorte voranzutreiben“, so Büttner.
Die 2023 fertiggestellte Immobilie [wir berichteten] mit Single-Tenant-Nutzung verfügt über mehr als 6.000 m² Mietfläche. Diese verteilen sich unter anderem auf 112 Plätze für vollstationäre Pflege und Kurzzeitpflege, zehn Einheiten für außerklinische Intensivpflege sowie verschiedene Serviceeinrichtungen. Das Objekt zeichnet sich durch eine hohe Energieeffizienz im KfW-40-Standard aus. Betrieben wird die Seniorenresidenz von der Compassio Gruppe, die einen langfristigen Mietvertrag unterzeichnet hat.
„Wir freuen uns mit der Seniorenresidenz Barkhausen ein sehr hochwertiges Haus zu übernehmen. Die äußerst professionelle und partnerschaftliche Zusammenarbeit auf allen Ebenen hat es möglich gemacht, diesen attraktiven Neubau für unseren institutionellen Fonds zu erwerben“, erklärt Nikolai Schmidt, Head Health Care bei Swiss Life Asset Managers in Deutschland. „Die Akquise in Barkhausen ist ein wichtiger Schritt zur Erreichung unserer ambitionierten Wachstumsziele im Healthcare-Segment, für deren Umsetzung wir in den kommenden Monaten weiter aktiv auf dem Markt sein werden“, so Schmidt.