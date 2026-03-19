Seniorenresidenz Barkhausen: Swiss Life AM und Cureus machen ersten Deal

Swiss Life Asset Managers baut sein Engagement im Healthcare-Segment weiter aus und sichert sich für seinen Swiss Life ESG Health Care Germany-Fonds eine moderne Seniorenresidenz in Porta Westfalica. Verkäufer der in 2023 fertiggestellten Seniorenresidenz ist Projektentwickler Cureus, der die Transaktion zur Liquiditätssteuerung und zur Weiterentwicklung seines Portfolios nutzt. Der Neubau im energieeffizienten KfW-40-Standard ist langfristig vermietet und stärkt das ESG-Profil des Fonds.

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