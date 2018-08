Seniorenpark Siebenstern wird Teil der Dorea Familie

Der Zuschlag für die Übernahme des familiengeführten Seniorenpark Siebenstern an die Berliner Pflegeheimgruppe Dorea ist perfekt. Die Betreiber und Inhaber, die Eheleute Hannelore und Kurt Kögler, haben damit die Nachfolgeregelung ihres in der Region Oberfranken anerkannten Hauses am heutigen Tag sichergestellt. Insgesamt betreuen 104 Mitarbeiter 147 Senioren inklusive 36 Wohnungen für betreutes Wohnen.

Der Seniorenpark geht ursprünglich aus dem 1983 gegründeten Pflegeheim Arzberg hervor. 1990 folgte der Baubeginn des Hauses in der Wegener Straße 16 in Marktredwitz, und 1991 wurde die Seniorenpark Siebenstern GmbH von den Eheleuten Kögler gegründet. In den folgenden zwölf Jahren investierten sie in weitere Pflegeplätze, Miet- und Penthouse Wohnungen und in ein Schwimmbad.



Dorea plant auch zukünftig weitere Zukäufe im stationären und ambulanten Segment. Die erst 2015 gegründete Gruppe verfolgt die Akquisitionsstrategie, kleinen mittelständischen Betrieben flexible Lösungen für die Nachfolge auch bei komplexen Eigentümerstrukturen anzubieten.