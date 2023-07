Senatorin Schreiner eröffnet erstes Urban Mining Hub in Berlin

Umweltsenatorin Dr. Manja Schreiner, Alba Berlin-Geschäftsführer Dr. Christoph Franzke und Concular-Geschäftsführer Julius Schäufele eröffneten heute das erste Urban Mining Hub Berlins, ein Pilotprojekt zur Wiederverwendung von Bauteilen. Damit startet das Re-Use Bauteilangebot für die Kreislaufwirtschaft innerhalb der Re-Use Initiative der Berliner Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt mit den Partnern Alba und Concular und gibt einen Ausblick für das zirkuläre Bauen in der Hauptstadtregion.

.

Innerhalb einer anderthalbjährigen Testphase soll das Konzept getestet und weiterentwickelt werden. Ziel ist es, das Angebot in Berlin wirtschaftlich auf eigene Beine zu stellen und das Konzept als Vorlage für weitere Flächen in Berlin sowie in anderen Städten und Regionen zu nutzen.



„Umweltschutz und Ressourcenschonung zwingen uns mehr denn je, den Umgang mit vermeintlichem Abfall neu zu denken. Aber auch der Klimaschutz und steigende Baumaterialkosten erfordern eine Transformation von Unternehmen – hin zu einer zirkulären Wirtschaftsweise. Mit anderen Worten: Unsere Städte sind urbane Minen - das sollten wir nutzen", so Dr. Manja Schreiner, Senatorin für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt.



Bauen geht bislang oftmals mit höchsten Klimagasbelastung und Ressourcenverbrauch einher - auch in Berlin. Abfälle, die beim Rückbau und teils Neubau entstehen, machen hier rund 60 Prozent des Gesamtabfallaufkommens aus. Eine Wiederverwendung gebrauchter Bauteile ermöglicht eine deutliche Reduktion des Abfalls und mindert den Ressourcenverbrauch und die Treibhausgasemissionen.