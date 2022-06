In der Führung des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA) steht zum 15. August ein Wechsel an. Dr. Joachim Lohse wird als Geschäftsführer Nachfolger von Rechtsanwalt Gero Gosslar. Er gilt als exzellenter Kenner einer vorausschauenden Umweltpolitik und als Gestalter einer Wohnungspolitik, die soziale Grundsätze als Kernelement in Entscheidungen einbettet.

[…]