Senat zieht bei Art-Invest am Alten Wall ein

Die Stadt mietet in der unmittelbaren Nachbarschaft zum Rathaus ein Gebäude am Alten Wall 38 von der Art-Invest Real Estate Management GmbH & Co.KG als zentralen Bürostandort der Hamburgischen Bürgerschaft an. Das neue „Haus der Bürgerschaft“ wird Sitz der Fraktionen und der Bürgerschaftsverwaltung. Das Landesparlament reduziert damit die bisherigen fünf externen Standorte auf zwei zentrale und nahe beieinander gelegene Gebäude. Der Senat hat dem Projekt und damit dem durch die Bürgerschaft ausgehandelten Mietvertrag heute zugestimmt.

