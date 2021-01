Senat startet Partizipationsverfahren für das „Rathaus der Zukunft“

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen und der Bezirk Berlin-Mitte starten innovatives Partizipationsverfahren für das Rathaus der Zukunft. Das Projekt soll bis 2031 auf dem Areal des Modellprojektes Haus der Statistik entstehen.

.

Am 18. Januar 2021 startet für das neue „Rathaus der Zukunft“ ein digitales Beteiligungsverfahren: Die Bürge sollen sich mit ihren Ideen beteiligen – zu Fragen der Architektur, der Interaktion mit einer modernen Verwaltung, der Zugänglichkeit eines „Rathauses der Zukunft“ als öffentlichen Ort sowie zu den Werten, die das neue Gebäude symbolisieren soll. Das Verfahren geht bis zum 12.03.2021.



„Besonders in Zeiten der Pandemie wollen wir den Gesprächsfaden mit der Stadtgesellschaft über die Entwicklung des Modellprojektes Haus der Statistik nicht abreißen lassen und setzen daher konsequent auf die Vorteile von digitaler Partizipation: Das Projekt „Stimmen auf Knopfdruck“ verfolgt einen niedrigschwelligen Ansatz für Beteiligung, indem Bürger*innen ihre Ideen für das neue Rathaus Berlin-Mitte unkompliziert per Sprachnachrichten einsenden können. Das Projekt will vielfältige Impulse aus der Stadtgesellschaft aufnehmen und so einen öffentlichen Ort für alle schaffen“, so Regula Lüscher, Senatsbaudirektorin und Staatssekretärin in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen Berlin.



In einem ersten städtebaulichen Entwurf durch die Architekturbüros Teleinternetcafé und Treibhaus für das Areal in unmittelbarer Nähe zum Alexanderplatz ist der Rathausneubau zugänglich über die Otto-Braun-Straße vorgesehen. Für die weitere Ausgestaltung soll sich 2021 ein Architekturwettbewerb anschließen. Dieser Prozess wird durch das nun stattfindende Beteiligungsverfahren vorbereitet. Stephan von Dassel, Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte, hofft auf eine breite Beteiligung.