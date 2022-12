Senat gibt grünes Licht für 1.400 neue Wohnungen

Der Bebauungsplan HafenCity 13 schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung des westlichen Teils des Quartiers Elbbrücken. Um den Hafenkopf des Baakenhafens gelegen, bildet es gemeinsam mit dem Elbtower den östlichen Abschluss der HafenCity. Nachhaltig, urban und mit kurzen Wegen entsteht ein neues Quartier für Wohnen, Handeln und Freizeitgestaltung.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Landmarken AG Hafencity Hamburg Aktivieren