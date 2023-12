Senat findet Lösung für Anna-Lindh-Schule

Für die Anna-Lindh-Schule in Berlin-Mitte haben die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie und das Bezirksamt Mitte eine in die Zukunft weisende Entscheidung getroffen. Das unter Denkmalschutz stehende Schulgebäude wird grundsaniert und bekommt einen Ergänzungsneubau mit Sporthalle. Sanierung und Neubau werden in Amtshilfe für den Bezirk Mitte von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen realisiert.

.

Mit dieser Lösung wird sowohl dem dringenden Bedarf an zusätzlichen Schulplätzen im Bezirk Mitte als auch den Belangen des Denkmalschutzes entsprochen. Das Gebäude der Anna-Lindh-Grundschule (ehemals Rehberge-Grundschule und Goethepark-Grundschule) steht seit 1995 unter Denkmalschutz. Eine Entwicklung und Ergänzung des baulichen Bestands war aus fachlichen, ressourcenschonenden und rechtlichen Gründen zu präferieren. Die mit allen Beteiligten besprochenen Vorzugsvariante sieht nun einen Schulneubau im rückwärtigen Bereich an der Togostraße sowie die behutsame Sanierung und Erweiterung des denkmalgeschützten Gebäudes an der Guineastraße 17-18 vor. Die Schulplatzkapazität wird damit erweitert und verbessert insgesamt die Schulplatzsituation im Bezirk Mitte. Die für die Gebäudesanierung und -erweiterung erforderlichen Mittel hat das Bezirksamt Mitte bereits in der Investitionsplanung veranschlagt. Der Schulneubau auf dem Gelände wird aus Mitteln der Berliner Schulbauoffensive finanziert.



Infolge von Schimmelbefall ließ das Gesundheitsamt Mitte die Anna-Lindh-Schule im August 2022 sperren. Der Schulbetrieb wurde daher zum Schuljahresbeginn 2022/2023 in das Objekt am Saatwinkler Damm 42-43 ausgelagert. Von Oktober 2019 bis ins Jahr 2023 erfolgte für 4,1 Mio. Euro bereits eine umfängliche Dachsanierung der kompletten Liegenschaft. Die Schülerinnen und Schüler werden vom Ausweichstandort Saatwinkler Damm perspektivisch in das neue Schulgebäude in der Reinickendorfer Straße umziehen können, das derzeit durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen errichtet wird.



Die Anna-Lindh-Schule ist damit für die notwendigen Baumaßnahmen bereits leergezogen und wird nach Fertigstellung einer neuen Schulgemeinschaft zur Verfügung stehen. Die bisher als Grundschule genutzte Schule wird zukünftig als Gemeinschaftsschule betrieben.



Das Schulamt im Bezirk Mitte wird zeitnah und in Abstimmung mit der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie die Bedarfsanmeldung in Bezug auf die Schulform, Zügigkeit, Raum- und Funktionsprogramm, die Ausstattung und die Finanzierung übermitteln. Das genehmigte Bedarfsprogramm bildet die Grundlage für die Planung des Sanierungsvorhabens und den Abruf des neuen Schulgebäudes und der Typensporthalle aus Rahmenverträgen der Berliner Schulbauoffensive der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen. Aus dem nun anstehenden Planungsprozess werden sich Erkenntnisse zur zeitlichen Umsetzung und Fertigstellung ergeben.