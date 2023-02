Am 28. Februar findet das Richtfest für den Neubau einer modularen Grundschule mit Sporthalle und Außenanlagen der Berliner Schulbauoffensive (BSOII) in Marzahn-Hellersdorf statt. Die Grundschule wird in Amtshilfe für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen geplant und errichtet.

