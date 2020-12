Senat der Wirtschaft Deutschland e.V. mietet neue Räumlichkeiten in Bonn

Der Senat der Wirtschaft Deutschland e.V. hat in Bonn neue Räumlichkeiten in unmittelbarer Nähe seines früheren Sitzes im Bundeshaus bezogen. Im Bürogebäude in der Adenauerallee 206 belegt der Senat seit dem 1. Dezember 2020 rund 400 m² Bürofläche. Zielsetzung des Senats der Wirtschaft mit Büros in Berlin und Bonn ist die Förderung einer öko-sozialen Marktwirtschaft sowie von Ethik, Corporate Social Responsibility und Corporate Governance in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Vermieterin ist eine Bonner Erbengemeinschaft. Der 2020 fertiggestellte Büroneubau in direkter Nachbarschaft u.a. zum Haus der Geschichte und dem Dienstsitz Bonn des Bundeskanzleramtes ist mit dieser Anmietung vollständig vermietet. JLL war bei dieser Anmietung vermittelnd für den Mieter tätig.

