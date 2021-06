Senat beschließt die Einrichtung des BIDs Tibarg III

In der vergangenen Woche wurde zum dritten Mal ein Business Improvement District (BID) für die Fußgängerzone am Niendorfer Markt eingerichtet. Der Senat hat eine entsprechende Rechtsverordnung beschlossen. So soll der Standort weiter gestärkt und noch attraktiver gestaltet werden.

Bereits im Jahr 2010 entstand in der beliebten Fußgängerzone in Niendorf das erste BID zwischen dem Tibarg-Center im Norden und dem Niendorfer Marktplatz im Süden. Seitdem finanzierten die Eigentümerinnen und Eigentümer der anliegenden Grundstücke eine neue LED-Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung sowie den Einbau und die Pflege von Grüninseln, Spielflächen und einer Brunnenanlage. Ebenso wurden zahlreiche zusätzliche Fahrradbügel aufgestellt. Mit diesen Maßnahmen und auch durch die zusätzliche Reinigung und die Einrichtung eines Winterdienstes wurde die Aufenthaltsqualität am Tibarg erheblich verbessert. Insbesondere die weit über die Stadtteilgrenzen hinweg beliebten Veranstaltungen am Tibarg für Jung und Alt ziehen auch Anwohnerinnen und Anwohner aus umliegenden Stadtteilen an.



Im Februar 2021 endete die Laufzeit des zweiten BIDs. Nun geht es in die dritte Runde. Dabei ist ähnlich wie bei den meisten im vergangenen Jahr eingerichteten BIDs die Stärkung des Standorts vor dem Hintergrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie eines der wichtigen Ziele. Um dies zu erreichen, werden in den kommenden fünf Jahren weiterhin die von der Eigentümerschaft, der Anwohnerschaft und den Besucherinnen und Besuchern geschätzten Maßnahmen zur Pflege des Erscheinungsbildes fortgeführt sowie ein Quartiersmanagement, der Betrieb der Weihnachtsbeleuchtung, Marketingmaßnahmen und Veranstaltungen finanziert.



„Es freut mich sehr zu sehen, dass Eigentümerinnen und Eigentümer, wie hier am Tibarg, sich für die Zukunft ihrer Quartiere und Zentren engagieren. Dies ist in Anbetracht der schwierigen 15 Monate, die hinter uns liegen, nicht selbstverständlich. Ich bin überzeugt, dass der Tibarg durch die kreativen Ideen und die Verbundenheit der BID-Akteure mit diesem Standort aus der Krise gestärkt hervorgehen wird.“, so Stadtentwicklungssenatorin Dr. Dorothee Stapelfeldt.



Die Eigentümerinnen und Eigentümer stellen rund eine Million Euro zur Verfügung. Umgesetzt werden die Maßnahmen erneut durch die Stadt + Handel City- und Standortmanagement BID GmbH als Aufgabenträgerin des BID.