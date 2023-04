Semodu stellt Wohnprojekt Level in Leverkusen fertig

Ein Gemeinschaftsprojekt der Semodu AG und Derichs u Konertz Projektentwicklung wurde nach knapp zwei Jahren Bauzeit kurz vor dem eigentlichen Zeitplan fertiggestellt: Entstanden ist im Leverkusener Stadtviertel „Neue Bahnstadt Opladen“ ein Gebäudeensemble mit insgesamt 63 Wohneinheiten, zwei Arztpraxen sowie einer städtischen Kindertagesstätte.

