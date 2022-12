Semmelhaack plant 120 Mio. schwere Quartiersentwicklung in Elmshorn

Der Bauunternehmer Theodor Semmelhaack wird in den kommenden Jahren bis zu 120 Mio. Euro in der Stadt Elmshorn investieren. Gemeinsam mit Bürgermeister Volker Hatje stellte der Investor vor Weihnachten die Pläne für das neue Quartier am Buttermarkt und den Knecht’schen Hallen vor.

Für die Quartiersentwicklung hat das Wohnungsunternehmen Semmelhaack die Knechtschen Hallen sowie das angrenzende ehemalige Sky-Gelände erworben. Bereits 2023 sollen Dach und Fenster der historischen und unter Denkmalschutz stehenden Hallen der früheren Lederfabrik Knecht, die von Kibek-Chef Frank Sachau gekauft wurden, instandgesetzt werden, um weiterem Verfall vorzubeugen. In der Zwischenzeit soll das Nutzungskonzept für das Areal finalisiert werden. Demnach sind an der Schloßstraße vielfältige Belegungen denkbar – von Bildungsangeboten über Büroräume bis hin zu kulturell genutzten Flächen. Deutlich konkreter sind schon die Planungen für die Hallen 2 und 3. Dort wird auf den Flächen im Erdgeschoss jeweils Gastronomie mit attraktiven Außenflächen einziehen, während auf den oberen Geschossen bis Ende 2024 rund 500 Parkplätze für das Quartier geschaffen werden. Zur Steigerung der Aufenthaltsqualität ist ein öffentlicher Durchgang zwischen der Halle an der Schloßstraße und den Hallen 2 und 3 geplant.



Für die Quartiersentwicklung hat der Investor auch die Flächen des künftigen Quartiers am Buttermarkt erworben. Auf dem Gelände des ehemaligen Sky-Marktes und der Schauenburgerstraße sind in einem fünfgeschossigen Wohn- und Geschäftshaus 250 bis 300 Wohnungen, davon 30 Prozent geförderter Wohnraum, geplant. Insgesamt wird eine Nutzfläche von 20.000 m² entstehen. Mit Realisierung des Neubaus erfährt die Stadtentwicklungsfläche eine immense Aufwertung, denn am Buttermarkt - in unmittelbarer Nachbarschaft - wird in den nächsten Jahren auch das neue Rathaus entstehen.



Laut der Beteiligten liegt der Kaufpreis für das Quartier am Buttermarkt wegen möglicher Altlasten im Boden noch nicht fest. Grundsätzlich richte sich der Kaufpreis aber nach dem vom Gutachterausschuss des Kreises Pinneberg festgelegten Werts. Laut Theodor Semmelhaack könne die Altlastensanierung aber schon bei 2 bis 4 Millionen Euro liegen. Für das Areal der Knecht’schen Hallen soll der Investor laut eines Berichts des Hamburger Abendblatts rund zwei Millionen Euro bezahlt haben.