Selina Hotels plant 400 Standorte bis 2023

Die Hotelmarke Selina hat sich weiteres Kapital gesichert. In einer Serie-C-Finanzierungsrunde konnten 100 Millionen Dollar erzielt werden, so dass die Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf 225 Millionen Dollar gestiegen ist. Mit dem Geld will das junge Unternehmen weiter sein intensives Wachstum antreiben. Bis 2023 sind über 130.000 Betten und mehr als 400 Hotel-Standorte geplant.

