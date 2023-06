Ein Selfstorage-Anbieter mietet langfristig einen neuen Standort in der Jakobstraße 38 in Kornwestheim an. Die Mietfläche beträgt rund 300 m² und befindet sich im Erdgeschoss des Gebäudes. Eigentümer der Immobilie ist eine private Vermögensverwaltung. Immoraum Real Estate Advisors wurde mit der Vermittlung der Fläche beauftragt.

