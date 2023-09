SelectLine bezieht neuen Standort in Magdeburg

Die auf die Entwicklung kaufmännischer Software spezialisierte SelectLine Software GmbH suchte im Rahmen von Standortoptimierung für einen Unternehmensbereich passende Räumlichkeiten nahe dem Hauptsitz in der Otto-von-Guericke-Straße. Dazu vermittelt Aengevelt dem Unternehmen einen Mietvertragsabschluss über rd. 200 m² in dem Bürogebäude Haeckelstraße 10 in der Magdeburger Altstadt. Vermieter ist die GMG Grundbesitz-Management GmbH.

.