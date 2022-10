Selbsthilfeorganisation BSBH mietet neues Büro in Frankfurt

Die Selbsthilfeorganisation Blinden- und Sehbehindertenbund in Hessen e.V. (BSBH) schließt einen neuen, langfristigen Mietvertrag in der Mörfelder Landstraße 6-8 in Frankfurt ab. Die Mietfläche des gemeinnützigen Vereins beträgt rund 540 m². Beraten wurde der BSBH von Blackolive.

.

„Im Rahmen der professionellen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit blackolive konnten wir die geeigneten Räumlichkeiten für den Umzug unserer Landesgeschäftsstelle finden. Wir freuen uns sehr darauf, die neuen Flächen zu beziehen“, so Peter Klug, Geschäftsführer bei Blinden- und Sehbehindertenbund in Hessen e.V..