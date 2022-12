Die SeLa Messebau GmbH & Co. KG mietet ca. 1.600 m² Hallen- und Bürofläche in einer Bestandsimmobilie in Urbach. Vermieter der Liegenschaft ist ein privater Bestandshalter aus Süddeutschland. Über die Laufzeit und den Mietpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die WFC Immobilien GmbH war beratend und vermittelnd tätig

