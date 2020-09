Seifert Logistics mietet 10.000 m² in Springe

Die Seifert Logistics Group mit Hauptsitz in Ulm bezieht neue Flächen im niedersächsischen Springe. Das Logistikunternehmen hat in der Stadt südwestlich von Hannover ca. 10.000 m² Logistikfläche in der Rathenaustraße 4-6 angemietet. Der Bezug der Flächen ist für November 2020 geplant. Der Standort in Springe ist der bislang nördlichste in Deutschland. Vermieter ist die Nordeon Lighting Solutions GmbH. JLL war bei dieser Vermietung beratend für das Unternehmen tätig.

