Segro wächst und schickt ersten Doppelstöcker an den Start

Während Logistik-Fachmedien bereits mutmaßen, dass Amazon Fresh in den Münchener Startlöchern sitzt, und die Branche insgesamt davon ausgeht, dass es kaum einen Zweifel daran geben kann, dass der Internet-Multi alsbald die Angabe „Logistikzentrum München-Daglfing“ in seine Agenda aufnimmt, bestätigen weder Logistikentwickler Segro noch Amazon den Pakt. Fest steht definitiv aktuell „nur“, dass Segro im Gewerbegebiet Hüllgarben, direkt an der A94, die erste deutsche, doppelstöckige Logistikimmobilie an eben einen Alleinmieter übergeben hat. Für die Belieferung der ersten Etage wurden die 15.000 m² mit einer zusätzlichen externen Rampe ausgestattet – und ein komplettes Geschoss kann gekühlt werden.

.

Warum weder Amazon noch Segro den Deal bestätigen (aber auch nicht dementieren) wollen, bleibt aktuell ein Geheimnis. Münchener Lokalmedien spekulieren, dass der E-Commerce-Gigant erst nach dem Abschluss einer erfolgreichen Testphase sein neuerliches Engagement auch öffentlich kommunizieren will. Segro hingegen betont derweil die Möglichkeit, dass die neue Logistik-Immobilie prinzipiell auch horizontal geteilt werden könne und so bei Bedarf auch eine Belegung durch mehrere Nutzer möglich sei.



Der Logistikimmobilienkonzern hat die erste Hälfte des Jahres im übrigen mit erklecklichen Zuwächsen abgeschlossen, und zwar in seiner gesamten Geschäftseinheit Nordeuropa. In Deutschland, Österreich und den Benelux-Ländern beläuft sich das Portfolio an Logistik- und Gewerbeparks aktuell auf einen Wert von 1,5 Milliarden Euro – dies entspricht einem Zuwachs von 170 Millionen Euro gegenüber dem Vergleichszeitraum des letzten Jahres. In der Pipeline halten die Briten derzeit angekaufte Areale in Mörfelden-Walldorf am Frankfurter Flughafen und in Frankfurt-Rödelheim sowie die 42.000 m² in Sachsenheim (Landkreis Ludwigsburg). Für die existenten Gewerbe- und Logistikparks liegen darüber hinaus konkrete Erweiterungspläne in der Schublade – nachdem nahezu überall Vollvermietung erreicht ist. Zu den größeren Anmietungen gehören u.a. die Anmietung der Nordkurier Mediengruppe im Segro Park Airport Berlin, der aufgrund der hohen Nachfrage um insgesamt weitere 34.000 m² vergrößert wird, sowie die Anmietung des internationalen Kosmetikunternehmens Lush im Segro Park Düsseldorf-Süd, der ebenfalls bis 2018 um weitere Flächen erweitert wird.



Daneben soll insbesondere das stark nachgefragte Angebot an urbanen Logistiklösungen forciert werden. Der konstant wachsende E-Commerce-Handel kombiniert mit schnellen Lieferdienst-Services schafft hier einen ebenso stetig wachsenden Bedarf. Andreas Fleischer, Business Unit Director Northern Europe, sieht Segro in den erforderlichen Verhandlungen mit Städten und Gemeinden vor allem deshalb in einer wohlfeilen Position, weil es erklärtes Ziel des Unternehmens sei, nicht nur energieeffizient und nachhaltig zu bauen, sondern eben auch mit einer „ansprechenden Architektur“ der Gebäude. Gutes Design erhöhe à priori die Akzeptanz der durch den steigenden Internethandel so dringend benötigten Kapazitäten. „Unser Wachstum wird durch die steigende Bedeutung des E-Commerce beschleunigt. Aber auch seitens der Industrie und des produzierenden Gewerbes sehen wir eine starke Nachfrage nach Flächen“, so Fleischer weiter.