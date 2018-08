Segro vermietet knapp 4.000 m² im Segro Park Mörfelden

Visualisierung des Segro Park Mörfelden

© Segro Germany GmbH / Andreas Riem

Segro hat für den Segro Park Mörfelden in Mörfelden bei Frankfurt drei neue Mieter für knapp 4.000 m² Gewerbefläche gefunden.

.

Die EU Automation GmbH mit Hauptsitz in Großbrittanien mietet ab Oktober 2018 2.600 m² Hallen- und Bürofläche. Die XIOM Europe GmbH, ein Produzent für Tischtenniszubehör, mietet ab November zudem insgesamt 860 m² Hallen-, Büro-, und Servicefläche. Geplant ist unter anderem ein Showroom zur Präsentation der Produkte. Außerdem verlagerte die Julong Europe GmbH, ein Hersteller von Banknotensortierern, seinen europäischen Sitz von Frankfurt nach Mörfelden und mietet seit Anfang August 450 m².



Zudem wurden im August 2.400 m² an den ersten Mieter des Anfang 2018 fertiggestellten Gewerbeparks, die Luftfracht Spedition WITAL Cargo Service GmbH (WITAL), übergeben [wir berichteten].



Mehr als 12.000 m² Hallen- und Bürofläche sind in flexiblen Größen zwischen 450 und 7.500 m² noch verfügbar. Insgesamt bietet der Park in drei Gebäuden eine Gesamtmietfläche von 18.700 m², darunter ca. 11.800 m² Hallen- , 3.000 m² Service- und 3.900 m² Büroflächen.



Mörfelden-Walldorf liegt unmittelbar südlich des Frankfurter Flughafens mit direktem Anschluss an die Bundesautobahn 5. Mit der Regional- und S-Bahn ist Mörfelden direkt an die Innenstadt von Frankfurt am Main angebunden.