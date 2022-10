Segro vermietet in Ingolstadt an Autohersteller

Segro hat in seinem „Segro Park Ingolstadt“ noch vor dessen Fertigstellung 4.500 m² Hallenfläche an einen Autohersteller vermietet. Das Unternehmen wird die Flächen zur Reparatur von Unfallfahrzeugen sowie für Schulungen nutzen und voraussichtlich Anfang 2023 beziehen. Dafür wird das Gebäude umfangreich ausgebaut.

.

Insgesamt umfasst der „Segro Park Ingolstadt“ 30.650 m² Mietfläche, aufgeteilt auf drei Hallenkomplexe. Dabei handelt es sich um zwei Hallen für urbane Logistiklösungen mit acht Meter Höhe und um eine Gewerbeimmobilie, in der nun Flächen angemietet wurden, mit 6,5 Meter hohen Decken sowie einem größerem Anteil von Büro- und Serviceflächen. Die Hallenkomplexe eignen sich für eine Breite an möglichen Nutzungen – von der Produktions- und Lagerfläche bis hin zum Showroom und zur Freizeitnutzung. Die Gebäude sind auf eine bestmögliche Flexibilität ausgerichtet, weshalb die noch verfügbaren acht Einheiten eine Mindestgröße von 2.300 m² ausweisen und durch das Zusammenlegen mehrerer Einheiten sogar zusammenhängende Flächen von bis zu 13.250 m² möglich sind.



Wie bei seinen anderen urbanen Multi-Tenant-Parks in Deutschland setzt Segro auch in Ingolstadt auf Flexibilität, Nachhaltigkeit, moderne Ausstattung sowie modernes Design. Für die Neubauten strebt Segro das Nachhaltigkeitszertifikat DGNB in Gold an. Unter anderem werden dafür 2.500 m² Dachfläche begrünt. Zudem sollen zeitnah auf 25.000 m² Dachfläche Photovoltaikanlagen installiert werden, die pro Jahr etwa 1,5 mWh Strom erzeugen werden.



Der „Segro Park Ingolstadt“ zeichnet sich durch seine Lage am Nicolaus-Otto-Ring in Großmehring kurz hinter der Stadtgrenze von Ingolstadt aus. Er befindet sich in der Umgebung des Industriegebiets „InterPark“ mit direktem Anschluss an die B 16a und die Bundesautobahn A 9.