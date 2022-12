Segro vermietet in Frankfurt an MBF Filmtechnik

Die MBF Filmtechnik GmbH mietet seit Anfang Dezember 2022 2.100 m² im Segro Park Frankfurt City. Damit sind die Bestandsflächen in dem Gewerbepark nun vollvermietet.

Der Segro Park Frankfurt City wird auf einem 14,5 Hektar großen Gelände entwickelt. Aktuell umfasst das Gebiet 35.000 m² Gewerbefläche, die noch um zusätzliche 49.000 m² erweitert werden Die Objekte verfügen über das Nachhaltigketiszertifikat DGNB Gold. Das bedeutet unter anderem, dass mindestens 20 Prozent der Pkw-Stellplätze über E-Ladestationen verfügen und dass die Gebäude die Kriterien für die Effizienzhaus-Stufe 40 erfüllten. Direkt neben dem Areal befindet sich zudem eine 2,5 Hektar große Auenlandschaft, die Segro 2019 renaturiert und an die Stadt Frankfurt am Main übergeben hat. Vogelnistkästen und Insektenhotels wurden in diesem Rahmen ebenfalls als Beitrag für die Natur angebracht.



Mit seinem modernen Design integriert sich der Gewerbepark in die innenstadtnahe Umgebung in der Graugrafenstraße 24 in Frankfurt-Rödelheim. Mehrere Bus- und S-Bahnlinien bieten zudem eine gute Anbindung. Über die Anschlussstelle Frankfurt-Rödelheim sind in kurzer Zeit die A 648 die Autobahnen A 5 und A 66 zu erreichen.