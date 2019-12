Segro vermietet 7.400 m² in Berlin und Köln

Segro konnte in seinen Gewerbeparks CityPark Köln und Airport Park Berlin insgesamt 7.400 m² Gewerbefläche vermitteln.

.

Segro vermietet 5.600 m² im CityPark Köln

Auf den im Segro CityPark Köln entfallen davon insgesamt 5.600 m² Gewerbefläche. Während rund 3.200 m² von einem Einzelhändler als Lagerfläche angemietet wurden, mietet die Deutsche Post Immoblien GmbH circa 2.400 m². Diese will die Flächen als Briefverteilzentrum nutzen. Für die Auslieferung sollen Fahrräder, E-Bikes und E-Scooter genutzt werden. Entsprechend benötigte E-Ladesäulen werden bis zum Mietbeginn im März 2020 auf dem Areal installiert. „Die von der Deutschen Post vorgesehene Nutzung verdeutlicht hervorragend wie urbane Flächen eine Last-Mile-Logistik ermöglichen, die hinsichtlich verschiedener Emmissionen wie CO2, Feinstaub und Lärm besonders nachhaltig ist“, sagt Simon Czerwinksi, Leasing Manager bei Segro. Mit der nun erfolgten Vermietung sind bereits mehr als 50 Prozent des Parks mit insgesamt 55.500 m² Gewerbefläche vermietet.



FSB Frische Service Berlin im Segro Airport Park Berlin

Die FSB Frische Service Berlin wird als neuer Mieter auf insgesamt 1.800 m² Gewerbefläche in den Segro Airport Park Berlin ziehen. Dabei handelt es sich um einen Kühllogistiker, der im Großraum Berlin die Lagerung, Kommissionierung, Distribution und den Filialservice für ultrafrische Produkte anbietet.



Der Gewerbeteil des Parks umfasst bisher knapp 49.000 m² Mietfläche. Bereits sechs Monate nach Fertigstellung ist die vierte Phase nun bereits zur Hälfte vermietet - noch rund 6.000 m² stehen zur Anmietung ab 700 m² zur Verfügung. Die ersten drei Phasen sind bereits vollvermietet. Darüber hinaus befinden sich noch drei weitere Bauphasen in der Planung. Im Mai hatte Segro zudem bereits die Vollvermietung des 72.500 m² großen Logistikteils des Gewerbeparks erreicht.