Segro vermietet 4.800 m² im Citypark Frankfurt

Segro hat drei neue Mieter für insgesamt 4.800 m² Gewerbefläche in seinem neuen Segro Citypark Frankfurt gewonnen. Die Flächen befinden sich in der ersten Phase des Areals, die bereits im Januar fertiggestellt wurde und die nun bereits zu 40 Prozent vermietet sind.

Rund 1.800 m² werden von der Golden Egret Carbide Germany GmbH gemietet, einem Tochterunternehmen der Xiamen Golden Egret Special Alloy Co., Ltd., einem Hersteller und Lieferanten von Wolframpulver, Hartmetallen und Präzisionsschneidwerkzeugen. Zudem wird der Kurierdienst Stadtbote mit einer Fläche von ca. 2.000 m² als Mieter vertreten sein. Stadtbote ist ein Unternehmen der Hansetrans-Gruppe, für die deren Sparte Transporte als Untermieter Teile der Fläche für ihre Transport-, Möbellieferungs- und Umzugsdienstleistungen nutzen wird. Außerdem mietet die Filofax GmbH, ein Tochterunternehmen der britischen FLB Group, seit fast 100 Jahren Hersteller von Zeitplan-Ringbüchern, knapp 1.000 m².



„Dass wir kurz vor Fertigstellung bereits fast die Hälfte der zunächst entstehenden Flächen vermietet haben zeigt, dass wir mit unserem Angebot von modernen Gewerbeflächen in attraktiver Lage in Frankfurt auf eine rege Nachfrage treffen“, sagt Janina Kaya, Senior Leasing Managerin bei Segro.