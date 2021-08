Segro vermietet 4.700 m² im Airport Park Berlin

Noch während der Bauphase konnte Segro 4.700 m² an drei Unternehmen im Airport Park Berlin vermieten. „Diese Vermietungen verdeutlichen die große Nachfrage nach modernen Gewerbeflächen im Großraum Berlin. Trotz der Pandemie sehen wir in den verschiedensten Branchen einen enormen Bedarf nach unseren flexiblen Hallen“, sagt Christina Schultz, Associate Director Development bei Segro.

