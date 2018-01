Segro vermietet 18.500 m² im Logistics Park Bischofsheim

Logistics Park Bischofsheim

Segro hat einen Mietvertrag über insgesamt 18.500 m² Lager- und Bürofläche im Segro Logistics Park Bischofsheim abgeschlossen. Bei dem Mieter handelt es sich um die SLL System Lager Logistik GmbH, eine Gesellschaft der Rigterink Logistikgruppe. Das Unternehmen wird eine rund 16.000 m² umfassende Lagerfläche zur Lagerung und Distribution von Lebensmittelprodukten, vornehmlich Schokoladenerzeugnisse, nutzen. Zudem stehen dem Unternehmen circa 500 m² Büro- sowie 2.000 m² Mezzaninefläche zur Verfügung. Die Übergabe der Mietfläche des sich im Bau befindlichen Logistics Parks erfolgt im Juni 2018.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Segro Deutschland

„Durch die Vorvermietung an SLL System Lager Logistik ist die erste Phase mit 19.000 m² des zukünftigen Logistik Parks vollständig vermietet„, erläutert Andreas Fleischer, Business Unit Director Northern Europe bei Segro. Für die zweite Phase gibt es bereits Gespräche mit Interessenten. Hierbei werden auf Anfrage weitere knapp 30.000 m² Flächen in dem neuem Segro Architektur-Design zur Verfügung gestellt. „Die erfolgreiche Vorvermietung der ersten Phase und die starke Nachfrage nach den Flächen in der zweiten Phase zeigt, dass sich die Rhein-Main-Region durch ihre sehr gute Lage als optimaler Standort erwiesen hat und wir mit dem Ausbau unserer Flächen in Ballungsgebieten eine erfolgreiche Strategie verfolgen“, ergänzt Fleischer.



Der Segro Logistics Park Bischofsheim liegt im Zentrum der wirtschaftlich starken Rhein-Main-Region und ist direkt an die B 43 und A 60 angebunden. Sowohl der Hauptbahnhof Wiesbaden als auch der Mainzer Hauptbahnhof sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Die Mainzer Innenstadt liegt lediglich 15 Kilometer vom Logistics Park entfernt, der nächstgelegene Flughafen Frankfurt am Main 18,5 Kilometer.



SLL ist im Großraum Frankfurt neben den beiden Gebäuden im Logistics Park Bischofsheim bereits mit einem 40.000 m² umfassenden Distributionszentrum in Flörsheim vertreten.