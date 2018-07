Segro vermietet 14.300 m² an Stute Logistics in Bischofsheim

Segro Logistics Park Bischofsheim

© Segro Germany GmbH

Segro hat 14.300 m² Hallen- und Bürofläche im Segro Logistics Park Bischofsheim an die Stute Logistics (AG & Co.) KG vorvermietet. Stute, eine 100-prozentige Tochter der Kühne + Nagel Gruppe, wird die Fläche zur Einlagerung, Kommissionierung und insbesondere zur Verpackung von Industriegütern nutzen. Beginn des zehnjährigen Mietvertrages und Übergabe der Mietfläche ist Juni 2019.

.

Die 14.300 m² Mietfläche setzen sich aus 12.300 m² Hallen-, Lager- und Technikflächen, 950 m² Büroflächen und 1.150 m² Mezzaninfläche zusammen. Diese werden um 45 PKW- und vier LKW-Stellplätze ergänzt.



„Die Logistikflächen in unserer Projektentwicklung in Bischofsheim treffen auf eine sehr große Nachfrage. Diese dynamische Nachfrage nach modernen Logistikflächen in attraktiven Lagen lässt sich in der gesamten Rhein-Main-Region beobachten“, sagt André Wolters, Head of Logistics bei Segro in Deutschland.



Segro entwickelt in Bischofsheim aktuell rund 48.000 m² Hallen- und Bürofläche in zwei Phasen. Die erste Phase über ca. 18.500 m² wird noch im Juni an die SLL System Lager Logistik GmbH übergeben. Nach der Vorvermietung an Stute stehen interessierten Unternehmen in der zweiten Phase noch 14.300 m² Mietfläche zur Verfügung, die im Sommer 2019 fertiggestellt werden.



Der Segro Logistics Park Bischofsheim liegt im Zentrum der wirtschaftlich starken Rhein-Main-Region Am Schindberg 9-15 in Bischofsheim und ist direkt an die B 43 und A 60 angebunden. Sowohl der Hauptbahnhof Wiesbaden als auch der Mainzer Hauptbahnhof sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Die Mainzer Innenstadt liegt lediglich 15 Kilometer vom Logistics Park entfernt, der nächstgelegene Flughafen Frankfurt am Main 18,5 Kilometer.