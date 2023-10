Segro vermietet 10.000 m² am Berlin Airport

Sechs Unternehmen haben sich im Segro Park Berlin Airport rund 10.000 m² gesichert. Alle Vermietungen entfallen auf den Gewerbeparkabschnitt des Parks, der zusammen mit dem Logistikabschnitt 157.500 m² umfasst.

.

Bei den Unternehmen handelt es sich um die MiniTec Berlin GmbH, die nanobike GmbH, Swapfiets (Swaprad GmbH), die ABiTEP GmbH, Sovereign Speed und das Ingenieurbüro Michael Welz.



MiniTec, das 1.600 m² mietet, ist ein Maschinen- und Anlagenbauer mit eigenem Profilsystem. Swapfiets ist der größte Fahrrad-Abo-Anbieter mit niederländischen Wurzeln. Das Unternehmen wird 2.700 m²r nutzen, um Fahrräder, E-Fahrräder sowie Ersatzteile zu lagern und zu reparieren. Als Teil der Andermatt Gruppe strebt die ABiTEP GmbH nach sinnvollen biologischen Alternativen zu konventionellen chemisch-synthetischen Pflanzenschutz-, Dünger- und Futtermittel. Die angemietete 2.750 m² sollen für die Formulierung, Abfüllung und Lagerung von Produkten genutzt werden. Der Express-Logistikdienstleister und Bestandsmieter Sovereign Speed mietet nun 760 m² und erweitert damit seine Flächen bei Segro in Berlin. Rund 2.250 m² Gewerbeflächen entfallen auf die Nanobike GmbH, ein Off- und Online Fachhandel für Fahrräder. Zudem hat das überregional tätige Bauingenieurbüro Michael Welz einen Vertrag für 90 m² Bürofläche abgeschlossen.



Sämtliche Flächen des Areals in der Melitta-Schiller-Straße verfügen über das Nachhaltigkeitszertifikat DGNB Gold. Neben begrünten Dächern und Fassaden sowie der Verwendung von Holzbindern plant Segro eine Photovoltaik-Anlage.