Segro unterzeichnet weiteren Groß-Mietvertrag mit ITG

Segro hat die 50.000 m² Mietfläche der dritten und finalen Bauphase des Segro Logistics Park Oberhausen an ITG vermietet. Damit ist der gesamte Logistikpark mit seinen 117.000 m² noch vor der Fertigstellung im August 2022 voll vermietet. Die ITG nutzt seit 2020 auf dem Areal bereits 29.000 m² der zweiten Bauphase [wir berichteten].

Die Erweiterungsflächen Im Lekkerland 2 werden nach Fertigstellung der Baumaßnahmen, die einen modernen Büroausbau beinhalten, Anfang September 2022 bezogen. ITG wird die Flächen für ihre Fulfillment-Services nutzen und plant dafür ca. 220 neue Arbeitsplätze zu schaffen. „Die frühe Vollvermietung unserer spekulativ entwickelten Flächen zeigt die starke Nachfrage nach modernen und nachhaltigen Logistikflächen an unserem hervorragend angebundenen Standort in Oberhausen“, sagt Stefanie Vedder, Associate Director Development Logistics bei Segro.



„Die ITG wächst mit dieser Anmietung am Standort Oberhausen auf ca. 80.000 m² und trägt somit dem starken Wachstum Rechnung“, erklärt Patrick Lindig, Geschäftsführer Kontraktlogistik der ITG Gruppe. „Sowohl die Bestandskunden aber auch weitere Neukunden im Segment Fashion & Lifestyle werden in diesem hochmodernen Standort alle Services der ITG in Anspruch nehmen. Im Kern werden Multi-Channel Fulfillment Lösungen mit einem hohen Grad an Mehrwertdienstleistungen geboten. Neben der Ausrichtung auf E-Commerce wird ein Schwerpunkt auf textiler Aufbereitung liegen. Zur sehr guten Lage hat auch die Bauweise zum nachhaltigen Betreiben der Immobilie überzeugt, um hier in ein langfristiges Wachstum zu investieren“, so Lindig weiter.



Errichtet wird die Immobilie nach modernsten Standards für nachhaltiges, ökologisches und energiebewusstes Bauen. Die Gebäudehülle wird hochwertig und nach dem neusten Standard gedämmt und erfüllt die Anforderungen des KfW-Gebäudestandards „Effizienzhaus 40“. Auch den grünen Strom liefert das neue Objekt selbst: Auf der kompletten Dachfläche wird eine Photovoltaik-Anlage installiert, deren Strom von ITG genutzt werden wird. Damit strebt Segro für das Projekt in Oberhausen erstmals in Deutschland die Nachhaltigkeitszertifikate DGNB Platin und DGNB Klimapositiv an. Letzteres bedeutet, dass der CO2-Ausstoß, der durch das Gebäude im laufenden Betrieb und dessen Nutzung verursacht wird, geringer ist als die Emissionen, die durch die Eigenproduktion und den Export von treibhausgasfreier Energie am Gebäude entstehen werden.



Mit dem Abschluss der Baumaßnahmen wird der Segro Logistics Park Oberhausen zum ersten Logistikpark von Segro in Deutschland mit einem Wellbeing-Bereich. Damit bietet den Mitarbeitenden vor Ort unter anderem Sitz- und Sportmöglichkeiten in einem grünen Parkareal. Der Gewerbepark liegt in unmittelbarer Nähe zum Autobahnkreuz Oberhausen (A2/A3) und bietet damit eine optimale Verkehrsanbindung, über die zum Beispiel der Duisburger Hafen, Europas größter Binnenhafen, in weniger als 15 km zu erreichen ist. Mit dem Bau einer Umgehungsstraße hat die Stadt Oberhausen zudem die Grundlage schaffen, dass der mit Logistiknutzungen einhergehende Lkw-Verkehr für die Anwohner nicht zu einer Belastung wird.