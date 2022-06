Segro und BayWa starten Kooperation für PV-Anlagen

Segro und BayWa r.e. haben eine Zusammenarbeit für die Installation von PV-Aufdachanlagen auf den Logistik- und Gewerbehallen von Segro in Deutschland gestartet.

Zunächst übernimmt BayWa r.e. die Installation einer Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 4,43 MWp im Segro Logistics Park Oberhausen, einer Anlage mit 1,14 MWp im Segro Logistics Park Bischofsheim und einem dritten Projekt Segro Logistics Park Leipzig Airport mit 4,25 MWp. Das entspricht in etwa dem durchschnittlichen Stromverbrauch von ca. 2500 Haushalten mit drei oder mehr Personen in Deutschland. Der Baubeginn sämtlicher oben genannter Projekte ist noch in 2022. Diese Anlagen werden Ende 2022 (Bischofsheim) beziehungsweise im Frühling 2023 (Oberhausen und Leipzig) in Betrieb gehen. Darüber hinaus planen die beiden Unternehmen eine Fortführung der Zusammenarbeit an sieben weiteren Standorten von Segro. Als Betreibergesellschaft wird Segro den Strom im Rahmen eines On-site PPA direkt an den Mieter verkaufen und die Überschüsse ins Netz einspeisen.



„Mit dieser Kooperation erreichen wir einen weiteren Meilenstein bei der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Bis 2030 will Segro in der Entwicklung und im Betrieb der Immobilien CO2-neutral sein“, sagt Raoul Malong, Associate Director, Technical Development bei Segro in Deutschland.



„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Segro und das entgegengebrachte Vertrauen, gemeinsam mit uns diese ersten Projekte in Deutschland umzusetzen. Unser Team strebt an, Partner der Wahl für international agierende Unternehmen wie Segro zu sein, die sich der globalen Energiewende verschrieben haben“, sagt Stephan Auracher, Managing Director, BayWa r.e. Power Solutions GmbH.



Der Segro Logistics Park Oberhausen wird aktuell auf 117.000 m² Mietfläche erweitert [wir berichteten]. Errichtet wird die neue Immobilie nach modernsten Standards für nachhaltiges, ökologisches und energiebewusstes Bauen. Bei dem Projekt in Oberhausen strebt Segro erstmals in Deutschland die DGNB-Nachhaltigkeitszertifikate „Platin“ und „Klimapositiv“ an. Letzteres bedeutet, dass der CO2-Ausstoß, der durch das Gebäude und dessen Nutzung verursacht wird, geringer sein wird als die Emissionen, die durch die Eigenproduktion und den Export von treibhausgasfreier Energie am Gebäude vermieden werden.



Der 48.000 m² umfassende Segro Logistics Park Bischofsheim wurde 2016 nach den damals neusten Energie- und Designstandards von Segro errichtet. Der Park zeichnet sich durch die Nutzung alternative Materialien, durch eine saubere Energiebilanz sowie durch ein hochmodernes Erscheinungsbild aus. Er verfügt über das DGNB-Nachhaltigkeitszertifikat in Gold.



Ebenfalls über das DGNB-Nachhaltigkeitszertifikat in Gold verfügt der Segro Logistics Park Leipzig Airport. Er wird aktuell auf 202.300 m² erweitert. Wie auch die anderen Standorte von Segro entspricht er hinsichtlich Nachhaltigkeit, Architektur und Flächenqualität den hohen Ansprüchen von Segro.