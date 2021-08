Segro übergibt neuen Zustellpunkt an die DHL

Segro hat der Deutschen Post DHL einen regionalen Last-Mile-Zustellpunkt für die Brief- und Paketzustellung im Segro Airport Park Berlin übergeben, den das Unternehmen im vergangenen Jahr angemietet hatte [wir berichteten]. Das 2.200 m² umfassende Gebäude wurde als Built-to-Suit auf einem circa 9.700 m² großen Teilgrundstück entwickelt.

.

„Die neuen Flächen sind perfekt auf die individuellen Anforderungen von der Deutschen Post DHL zugeschnitten und werden damit einen wichtigen Beitrag zum Erfüllen der zunehmenden Brief- und vor allem Paketnachfrage für den Berliner Süden beitragen“, sagt Christina Schultz, Associate Director Development Light Industrial bei Segro, die am Montag der Deutschen Post DHL einen symbolischen Schlüssel für die neuen Flächen übergab. Das Mietobjekt wurde nach kurzer Bauzeit termingerecht übergeben. Die Flächen sind langfristig vermietet. Die Deutsche Post DHL mietet bei Segro bereits Flächen in Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Hamburg und Berlin.



Der Segro Airport Park Berlin in der Alexander-Meißner-Straße 12-76/Ludwig-Prandtl-Straße 21-33 setzt sich aus einem Gewerbeteil sowie einem Logistikteil zusammen. Während der vollständig vermietete Logistikteil 72.500 m² umfasst, wird der Gewerbeteil aktuell um 15.000 m² erweitert. Nach der Fertigstellung dieser Flächen wird der gesamte Park aus 154.500 m² Mietfläche bestehen. Zudem ist bereits ein weiterer Ausbau des Gewerbeteils um zusätzliche 15.000 m² noch in 2021 geplant. Sämtliche Flächen verfügen über eine DGNB Gold Zertifizierung.