Segro startet DHL-Bau am Flughafen Schiphol

DHL Global Forwarding baut im Segro Park Amsterdam Airport ein neues Lager und seine neue Hauptverwaltung in den Niederlanden. Mit der Öffnung des Baustellentores wurde das neue Gebäude symbolisch eingeweiht. 2024 wird die DHL-Spedition in den neuen Standort umziehen, der nach den Nachhaltigkeitsstandards BREEAM Excellent gebaut wird.

.

Die Flächen umfassen 23.000 m² sowie 38 Docks, von denen zwei mit einem 20-Fuß-Docklift ausgestattet werden. Es wird spezielle Einrichtungen für den Transport von Gefahrgut, verderblichen Waren und Life-Science-Gütern geben. Das neue Gebäude wird außerdem mit einer 3.600 m² großen, modernen Bürofläche ausgestattet sein, die zum Hauptsitz von DHL Global Forwarding in den Niederlanden wird.



Das neue Gebäude wird gasfrei, vollständig isoliert und mit einer nachhaltigen Holzverkleidung versehen sein und über Photovoltaik mit Strom versorgt werden. Für den Arbeitskomfort wurde den Büroräumen ein geräumiger Balkon hinzugefügt. Der Außenbereich wird mit Ladestationen für Elektroautos ausgestattet und über eine Grünzone mit einer Vielzahl von Bäumen und Pflanzen verfügen.



Der Segro Park Amsterdam Airport liegt in unmittelbarer Nähe des Flughafens Schiphol und ist dank seiner hervorragenden Anbindung an die Autobahn A4, die ins Zentrum von Amsterdam und in die Städte Den Haag und Rotterdam führt, sowie an die verlängerte Autobahn A5 in Richtung Amsterdamer Hafen, leicht zu erreichen. Über die neue N201 ist der Flughafen Schiphol in weniger als zehn Minuten zu erreichen, was diesen Standort zum am besten erreichbaren Geschäftsstandort in der Region Amsterdam und Schiphol macht.