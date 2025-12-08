Segro Park Frechen: Erster Bauabschnitt voll vermietet

Segro hat drei neue Vermietungen im Segro Park Frechen bei Köln abgeschlossen, über insgesamt 5.700 m² Gewerbefläche. Davon befinden sich 3.700 m² im ersten Bauabschnitt und 2.000 m² im zweiten, der spekulativ errichtet wird. Der erste Bauabschnitt ist damit nun voll vermietet.

.

Im ersten Abschnitt wird sich die Long Teng International GmbH ansiedeln. Der Lebensmittelhändler hat sich auf asiatische Waren spezialisiert, das Sortiment reicht jedoch weit darüber hinaus. Es beinhaltet frische Artikel ebenso wie Fertiggerichte, Tiefkühlkost und Konserven. In den vergangenen Jahren ist das Unternehmen gewachsen und hat daher einen neuen, größeren Standort gesucht. Im Segro Park Frechen bezieht es nun 3.700 m².



Für Flächen im zweiten Bauabschnitt haben sich Bestbion dx sowie Knock Türen und Fenster entschieden. Die Bestbion dx GmbH, ein Tochterunternehmen des globalen Diagnostikunternehmens SD Biosensor, ist ein innovativer Anbieter im Bereich mikrobiologischer Labordiagnostik. Das Unternehmen ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen, so dass es sich nun in einem ansprechenderen Gebäude auf 1.000 m² Fläche vergrößern möchte. Dafür wandelt Segro einen Service-Bereich im Erdgeschoss in Bürofläche um und installiert Räumlichkeiten für die technische Abteilung.



Die Knock Türen und Fenster GmbH bezieht ebenfalls 1.000 m². Das Unternehmen bietet Aluminium-Haustüren und -Paneele für Häuser, Büros, Showrooms, Lebensmittelgeschäfte, Gesundheits- und Industrieeinrichtungen für Kunden aus verschiedenen Branchen. Es handelt sich um die deutsche Tochter für den landesweiten Vertrieb eines türkischen Herstellers, der im Park sowohl ein Vertriebszentrum als auch einen Showroom einrichten möchte.