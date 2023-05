Segro: Marco Simonetti wird Geschäftsführer für Kontinentaleuropa

Marco Simonetti

© Segro

Segro ernennt Marco Simonetti (47) zum Geschäftsführer für Kontinentaleuropa und nimmt den 47-Jährigen zudem in das Group Executive Committee auf. Simonetti ist bereits seit mehr als 15 Jahren für Segro tätig und war zuvor bei GSE verantwortlich für Italien, Kroatien und Rumänien.

.

Simonetti wird zukünftig die drei Bereiche des Geschäfts von Segro in Kontinentaleuropa verantworten – Nordeuropa (Niederlande und Deutschland), Zentraleuropa (Polen und Tschechische Republik) sowie Südeuropa (Frankreich, Italien und Spanien). Der Bereich Nordeuropa wird weiter von Geschäftsführer James Hartley geleitet und der Bereich Zentraleuropa von Geschäftsführerin Magdalena Szulc. Simonettis neues Aufgabenfeld wird weiterhin auch die Führung des Geschäftsbereichs Südeuropa umfassen, für den er zuvor als Geschäftsführer zuständig war.



Die neu geschaffene Position des Geschäftsführers für Kontinentaleuropa ist Bestandteil einer umfassenden Erweiterung der Führungsstruktur von Segro, mit der das Unternehmen seiner zunehmenden Größe Rechnung trägt. Neben Simonetti wurden auch James Craddock (als Geschäftsführer Vereinigtes Königreich), Paul Dunne (als Group Customer & Operations Director) sowie Andrew Pilsworth (als Stabschef) in das Group Executive Committee aufgenommen. Bisherige Mitglieder des Organs, das aus den Mitgliedern des Vorstands und den Leitern wichtiger Geschäftsfelder besteht, sind David Sleath (CEO), Soumen Das (CFO) und Margaret Murphy (Group HR Director). COO Andy Gulliford wird in den Ruhestand treten und deswegen zum 30. Juni 2023 aus dem Unternehmen und damit auch aus dem Group Executive Committee sowie aus dem Vorstand ausscheiden.



„Wir haben unsere Organisationsstruktur erweitert, um die vor uns liegenden spannenden Chancen in vollem Umfang zu nutzen. So stellen wir sicher, dass wir auch in Zukunft die Erwartungen unserer Kunden, Aktionäre, Kollegen und anderer Stakeholder erfüllen“, kommentiert David Sleath, CEO von Segro. „Als außergewöhnliche Führungspersönlichkeit mit langjährigen Erfahrungen werden James Craddock, Paul Dunne, Andrew Pilsworth und Marco Simonetti einen entscheidenden Anteil auf unserem Weg zum besten Immobilienunternehmen haben.“