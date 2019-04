Segro Logistics Park Bischofsheim vollvermietet

Segro hat über 14.400 m² Hallen- und Bürofläche im Segro Logistics Park Bischofsheim an die SLL System Lager Logistik GmbH, eine Gesellschaft der Rigterink Logistikgruppe. Damit ist der gesamte Logistikpark Bischofsheim mit seinen zwei Bauphasen und insgesamt mehr als 48.000 m² Hallen- und Büroflächen schon rund ein halbes Jahr vor der kompletten Fertigstellung vollständig vermietet. Neben der Erfolgsmeldung in Bischofsheim konnte das Immobilienunternehmen außerdem weitere 1.150 m² im Segro CityPark Düsseldorf vermieten.

.

Bereits Anfang 2018 mietete SLL 18.500 m² im Segro Logistics Park Bischofsheim, die vornehmlich zur Lagerung und Distribution von Lebensmittelprodukten, hauptsächlich Schokoladenerzeugnisse, vorgesehen sind. Mit dieser Vorvermietung können die Flächen anhand des steigenden Bedarfs erweitert werden. Damit beträgt die von SLL angemietete Gesamtfläche nun 32.900 m². Die Fertigstellung der zusätzlichen 14.400 m² Mietfläche ist für den Sommer 2019 geplant.



„Wir freuen uns auch mit dieser Vermietung den Erweiterungswünschen unserer Kunden zu entsprechen und passende Flächen anbieten zu können. Auch die Vollvermietung zeigt uns, dass die Lage zwischen den Wirtschafts- und Industriestandorten Frankfurt am Main, Darmstadt, Mainz und Wiesbaden einer der begehrten Logistikstandorte im Rhein-Main-Gebiet ist“, sag Nils Mutzke, Development Manager bei Segro.



Der Segro Logistics Park Bischofsheim liegt im Zentrum der wirtschaftlich starken Rhein-Main-Region und ist direkt an die B 43 und A 60 angebunden. Sowohl der Hauptbahnhof Wiesbaden als auch der Mainzer Hauptbahnhof sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Die Mainzer Innenstadt ist lediglich 15 Kilometer vom Logistics Park entfernt, der Flughafen Frankfurt am Main 18,5 Kilometer.



Neben der Erfolgsmeldung in Bischofsheim konnte Segro außerdem weitere 1.150 m² im Segro CityPark Düsseldorf vermieten. Der japanische Optik-Hersteller Kowa hat die ersten Flächen der letzten Ausbauphase angemietet. Die Kowa Optimed Deutschland GmbH wird die neuen Flächen beziehen, sobald die behördliche Nutzungsgenehmigung vorliegt. Mit der Fertigstellung der Flächen schließt Segro die Revitalisierung des rund zehn Hektar großen ehemaligen Geländes des weltbekannten Stahlbauunternehmens “Hein, Lehmann & Co“ als Gewerbepark mit städtischen Lager-, Produktions- und Freizeitflächen erfolgreich ab.