Segro installiert Solarmodule in Logistikzentrum Tilburg I

Segro hat auf dem Dach des Segro Logistics Centre Tilburg I in den Niederlanden, das eine Größe von fast sieben Fußballfeldern umfasst, eine Solaranlange mit 12.000 Modulen mit einer Gesamtkapazität von mehr als 5,6 Megawatt Peak installiert. Sie wird zukünftig jährlich rund 5.000.000 kWh erzeugen. Nokia Solutions and Network ist seit 2013 an dem Standort ansässig.

.

„Unsere Hallen sind perfekt dafür geeignet, um nicht nur die Versorgung des Betriebs unseres Mieters Nokia, sondern auch von mehr als 1.200 Haushalten in der Region mit erneuerbarer Energien sicherzustellen“, sagt Eelco Ouwerkerk, Leiter Niederlande bei Segro. „Initiativen wie diese passen perfekt zu den kreislauforientierten und erneuerbaren Zielen, die sich Nokia auf der COP 26 in Glasgow während des Klimagipfels im Jahr 2021 gesetzt hat. Eines der Ziele, die wir uns damals gesetzt haben, war, dass wir bis 2025 die gesamte für unseren Betrieb benötigte Energie aus erneuerbaren Energien beziehen. Deshalb freuen wir uns sehr, dass der Nokia Distribution Hub in Tilburg nun zu 100 Prozent mit grüner Energie betrieben wird. Es ist ein großartiges Beispiel dafür, wie wir in Zusammenarbeit mit unserem Partner Segro einen Beitrag zur Energiewende leisten können“, sagt Marcel Wever, Hub Manager bei Nokia.



Segro verfügt über drei Logistikzentren im Gewerbegebiet Vossenberg West II in Tilburg. Durch die Nähe zur A58 Breda/Eindhoven, einer der wichtigsten Verkehrsadern Westeuropas, und dem Wilhelmina-Kanal sind die großen Städte im In- und Ausland leicht zu erreichen. Es besteht eine hervorragende Straßen-, Wasser- und Schienenanbindung.