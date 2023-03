Segro gewinnt Simon John von Freyend als Asset Manager Logistics

Simon John von Freyend (35) verstärkt Segro als Asset Manager Logistics in der Deutschlandzentrale in Düsseldorf. Er berichtet seit Anfang März an Sebastian Hofer, Associate Director Asset Management Logistics. John von Freyend war zuletzt als Senior Manager bei der Agile Real Estate Advisory & Management GmbH tätig. Davor war er als Transaction Associate bei der NAS Real Transactions Management GmbH, einer Immobilieninvestmentgesellschaft, für Transaktionen zuständig.

