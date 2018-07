Segro gewinnt Simon Czerwinski als neuen Leasing Manager in Düsseldorf

Simon Czerwinski

Segro hat Simon Czerwinski (29) als neuen Leasing Manager gewonnen. Czerwinski unterstützt seit Juli das Segro Team in Düsseldorf und hat die Vermarktung des Segro CityParks Köln übernommen. Zuletzt war Czerwinski seit 2016 Projekmanager bei der Beos AG in Frankfurt und dort für verschiedene Logistik- und Gewerbeparks verantwortlich. Seine Aufgabeschwerpunkte waren die Vermietung von Gewerbeflächen, das Vertragsmanagement, Mieterausbauten und die Akquisition neuer Objekte. Zuvor studierte er Raumplanung mit Vertiefung Immobilienmanagement an der Technischen Universität Dortmund.

