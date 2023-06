Segro gelingen zwei Vermietungen in Ingolstadt

Segro hat in seinem kürzlich fertiggestellten Segro Park Ingolstadt insgesamt 8.900 m² Hallen-, Service- und Bürofläche vermietet. Davon entfallen 6.400 m² an die A. Thilo Internationale Spedition GmbH. Das Logistikunternehmen will die Flächen zur Lagerung von Heizungs- und Klimatechnik nutzen. Für 2.600 m² konnte zudem der Einzelhandelsdienstleister KFP Total IT Solutions als neuer Kunde gewonnen werden.

