Segro errichtet weitere 14.200 m² für Geodis

Segro hat ein an sein Segro Logistics Centre Malsfeld angrenzendes 2,56 Hektar großes Grundstück bei Kassel vom Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Mittl. Fuldatal der Städte und Gemeinden Felsberg, Malsfeld, Melsungen, Morschen, Spangenberg erworben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Bis 2020 sollen 14.200 m² Logistikfläche für Geodis enstehen. Der Bauantrag dafür wurde bereits gestellt. Damit ergänzt das Logistikunternehmen seine bestehenden Mietflächen vor Ort von bisher 20.000 m². Mit der Erweiterung will das Unternehmen sein 3PL-Geschäft am Standort weiter ausbauen.

.